La ciclopedonale cambia look: "Tra poco sarà con luci a led"

Presto saranno rimossi i birilloni segna passo nell’ultimo tratto della pista ciclo pedonale di Grottammare, che saranno sostituiti dai pali alti con lampada a led come avvenuto nel tratto iniziale ormai 5 anni fa. Eseguito questo intervento, che prevede una spesa di quasi 80 mila euro, tutta la pista ciclo pedonale Grottammare-Cupra Marittima sarà illuminata a led e con pali che non subiranno danni a seguito delle mareggiate. L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento nazionale per l’efficientamento energetico di circa 90 mila euro. Per il ’completamento del nuovo impianto di illuminazione pubblica della pista ciclo pedonale’, vi è stato un affidamento diretto tramite Me.Pa. alla ditta Elettrosil s.r.l. di Monteprandone, per un importo di 78.952 euro.

"Prosegue il percorso di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica di Grottammare, giunto quasi al termine – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Si tratta di un intervento corposo quello eseguito su tutto il territorio, con risorse assegnate al Comune da fondi nazionali, mentre altri lavori sono stati eseguiti con l’adesione al servizio "Luce 4" del Consip. Contiamo presto di avere tutto il territorio comunale con luce a Led, mancano alcuni pali lungo la provinciale Cuprense e piccole zone periferiche della città". Tornando alla pista ciclo pedonale tra Grottammare e Cupra, Rocchi ha aggiunto: "Una volta eseguiti i lavori avremo l’intera pista maggiormente fruibile e sicura nelle ore serali e notturne, poiché sarà resa molto più luminosa". Per la realizzazione del primo tratto, fino a ridosso del ponte di ferro, l’allora amministrazione Piergallini, investì circa 120 mila euro. Il tratto cuprense, con nuovi pali alti a led è stato completato a inizio 2023 in seno al project financing per l’illuminazione di tutto il paese. Marcello Iezzi