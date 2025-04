La ciclopedonale e la manutenzione fatta a metà

In occasione della Pasqua, con diversi alberghi che hanno riaperto i battenti a Grottammare e a Cupra, la pista ciclo pedonale che collega le due località balneare è molto frequentata. Si nota come i lavori di manutenzione siano stati eseguiti a regola d’arte nel tratto cuprense, con la raccolta dell’erba tranciata e la massicciata ferroviaria pulita, mentre sul tratto di Grottammare le canne tranciate in maniera raffazzonata penzolano lungo la massicciata, erba secca tagliata e non raccolta bordo pista e giardino del Dream Point 43 Parallelo, luogo più fotografato dagli ospiti, in completo abbandono: erbacce tra le piante sopravvissute all’inverno, siepe non potata e profilata e ancora più incredibile e che non sia stato tagliato neppure il canneto che sovrasta il giardinetto. E’ stato fatto il solito passaggio con la trincia senza alcun intervento manuale e con il decespugliatore per togliere le erbacce attorno ai pali dell’illuminazione pubblica, tagliare le canne che sono rimaste lungo la recinzione della ferrovia, raccogliere i mucchietti delle erbacce tagliate. Visto com’è stata eseguita la manutenzione era meglio lasciare la vegetazione come natura crea.