La ciclovia resta chiusa:: "Abbiamo sollecitato la Regione, ma nulla"

Il ponte della ciclovia del Tronto, in località Fosso dei Galli in territorio di Monteprandone, è chiuso ormai da due mesi e chi di competenza ancora non si decide ad eseguire i semplici lavori di messa in sicurezza. La chiusura del piccolo ponte di legno ha fatto seguito al sopralluogo che fu effettuato il 19 settembre scorso durante il quale i tecnici comunali rilevarono un importante ammaloramento della struttura. La stessa amministrazione comunale segnalò subito il problema alla Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Settore Infrastrutture e Viabilità. Questo perché la competenza del ripristino del manufatto è in capo al Genio Civile della Regione Marche, come ricorda il sindaco Sergio Loggi: "Personalmente ho più volte sollecitato vari soggetti politici e non della Regione affinché si provvedesse alla sistemazione nel più breve tempo possibile, ma a distanza di quasi due mesi nulla è stato fatto. Ci scusiamo con l’utenza, ma la sicurezza di pedoni e ciclisti per questa Amministrazione comunale viene prima di tutto". Intanto i frequentatori se la prendono, erroneamente, con il Comune.