La Ciip celebra i 70 anni dell’acquedotto

Settant’anni di storia, di ingegno e di comunità. Il 16 ottobre ricade il 70° anniversario dell’Acquedotto del Pescara d’Arquata, un’opera simbolo di visione e cooperazione tra territori, realizzata grazie al coraggio di amministratori, tecnici e cittadini che seppero guardare oltre le difficoltà del dopoguerra per costruire un futuro di sviluppo sostenibile. L’evento, promosso da Ciip insieme ad Ato 5 Marche Sud, in collaborazione con i Comuni di Ascoli e Arquata, riunirà rappresentanti istituzionali, tecnici e studiosi per riflettere su una storia che ancora oggi alimenta il senso di appartenenza di un intero territorio.

A partire dalle ore 18, nella Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani, si terrà il convegno ’70 anni di acqua, visione e coraggio: un’eredità per le generazioni future’, con la partecipazione, tra gli altri, dei sindaci Marco Fioravanti e Michele Franchi, del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, del presidente Egato 5 Valerio Vesprini, del vescovo Gianpiero Palmieri. "L’Acquedotto di Capodacqua-Pescara – spiega il presidente della Ciip Marco Perosa – non è soltanto un’infrastruttura idrica, ma è una dorsale di comunità. Da Arquata ad Ascoli, fino alla costa, lungo l’asse acquedottistico, scorre la storia di un territorio che ha saputo unire le sue energie migliori per garantire un bene essenziale: l’acqua. Oggi, a settant’anni di distanza, celebriamo non solo l’opera ingegneristica, ma il senso di sviluppo condiviso che essa rappresenta. Ogni tratto del nostro acquedotto racconta un’idea di futuro fatta di responsabilità collettiva, solidarietà e innovazione".

Il direttore Giovanni Celani ha aggiunto che "dalle ore 14 faremo assaggiare alla popolazione l’acqua delle nostre sorgenti, compresa quella della sorgente di Castel Trosino che, nonostante sia bistrattata, sono convinto che nei vari assaggi che ci saranno in piazza del Popolo, moltissimi dei nostri concittadini non saranno in grado di distinguere la differenza con quella di Pescara Capodacqua perché è buona come le altre". Massimo Tonelli responsabile Reti Ciip ha concluso ricordando che "l’acquedotto del Pescara in realtà è la genesi della Ciip; nel 1929 il nostro territorio ha avuto la visione di creare un primo consorzio per gestire l’acqua. Oggi celebriamo la nascita della Ciip e la nascita di un sistema sociale che prima non esisteva, perché l’arrivo dell’acqua in città ha significato risorsa idrica e sanitaria per tutti". L’evento proporrà anche lo spettacolo della Compagnia dei Folli in Piazza del Popolo (ore 19), un momento simbolico di arte e partecipazione popolare.

Peppe Ercoli