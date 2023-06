La città dei cantieri Caos in corso Vittorio, accelerano i lavori per corso Trieste

Possibile accelerata decisiva per corso Trento Trieste. La riqualificazione di una delle vie più importanti del centro storico si sta avviando a conclusione con l’ultima parte dell’intervento che riguarderà il primo tratto. Quello che si sviluppa a ridosso di palazzo San Filippo, edifico che ospita la Prefettura, e che risale fino all’intersezione con via XX Settembre e piazza Arringo. Nel frattempo il tratto che da piazza Santa Maria Intervineas arriva fino all’incrocio con Corso Mazzini è ormai giunto agli sgoccioli e, in contemporanea, gli operai sono già al lavoro in piazza Simonetti, dove è iniziata la demolizione del manto stradale.

Proprio nei giorni scorsi si era proceduto con i lavori, effettuati di comune accordo con la Ciip, per installare le nuove condotte idriche. Ora l’obiettivo è quello di procedere spediti per arrivare alla congiunzione con via XX Settembre. Un rifacimento completo anche dal punto di vista strutturale. Infatti, oltre alla previsione della pavimentazione in lastroni di pietra dell’Etna e marciapiedi in travertino locale, saranno oggetto di riqualificazione anche i sottoservizi di questa arteria di collegamento fondamentale per la città. Una volta completati questi step, verrà installata la pubblica illuminazione, con pali artistici posizionati sui marciapiedi e con luci led.

Nell’altra arteria principale che conduce verso il centro, ovvero corso Vittorio Emanuele, però proseguono i disagi tra i cantieri allestiti anche per procedere alla ristrutturazione di alcuni palazzi dovuta dal superbonus 110. Una situazione in grado di aggravare le varie problematiche già esistenti per i residenti della zona. "Esprimo il mio sconcerto per quanto avvenuto domenica a seguito della collocazione dell’ennesima gru edilizia – lamenta un cittadino della zona –. Nonostante la mole enorme di tale gru, con evidenti risvolti anche sulla sicurezza dei pedoni non ho visto, né in prossimità del cantiere né all’ingresso di corso Vittorio Emanuele, alcuna pattuglia di vigili urbani o di altre forze dell’ordine che presidiasse i lavori, regolamentando il traffico veicolare e pedonale".

"Ho visto – continua il lettore con tanto di foto – soltanto un operaio o un dirigente a fare le veci di vigile e un signore che, con una paletta circolare, smistava il traffico all’inizio della via in corrispondenza dell’incrocio con Viale De Gasperi. Una situazione in cui ognuno poteva fare ciò che voleva, compreso percorrere il corso contromano".

Massimiliano Mariotti