La città dei cantieri Da corso Trento e Trieste a Campo Parignano: lo stato dell’arte

I lavori di corso Trento e Trieste procedono spediti. Gli operai attualmente al lavoro in pieno centro sono concentrati sull’intervento legato all’allaccio della rete idrica della Ciip che sta interessando il tratto viario che da piazza Simonetti risale fino all’intersezione con via XX settembre, angolo con piazza Arringo, nel cuore delle Cento torri. Contestualmente nell’altra zona, che dalla Prefettura si sviluppa fino all’incrocio con corso Mazzini, si sta proseguendo invece con la collocazione della pavimentazione che sarà, come annunciato, in pietra lavica. Questa non è l’unica opera che sta interessando il centro e i quartieri più importanti della città. Sono ripresi anche i lavori previsti a piazza Diaz, nel quartiere di Campo Parignano.

Le precipitazioni delle ultime settimane purtroppo se da un lato hanno dato immediato sollievo alla siccità che affilggeva il territorio dalla scorsa estate, dall’altra non hanno aiutato nella serie di interventi previsti.

Proprio il maltempo potrebbe produrre il ritardo di qualche giorno rispetto al termine fissato del prossimo 15 giugno, che è tra appena una settimana. Sempre nel corso della prossima settimana si provvederà a realizzare la pavimentazione in travertino nella zona della caratteristica fontana di Porta Cartara.

"Stiamo procedendo in maniera spedita per cercare di riqualificare più aree possibili nel minor tempo – commenta Marco Cardinelli, assessore ai lavori pubblici –. Siamo soddisfatti dell’operato". Il difficile, come si tenta di fare da diversi mesi, è quello di mettere d’accordo restyling della città e disagi per residenti e turisti. "Abbiamo tanti cantieri che partiranno nei prossimi giorni in varie zone della città e anche in periferia. Capiamo i disagi e si cerca di limitarli il più possibile. L’obiettivo è rendere Ascoli più accogliente e vivibile sia per i cittadini che per i visitatori". Tra gli interventi resi possibili dalle risorse economiche del fondo complementare ci sono quelli di Valle Senzana, Poggio di Bretta, Piagge e via dei Gelsomini dove si è proceduto con nuove asfaltature volte a migliorare la viabilità.

Vari i lavori relativi anche alle aree verdi come, quella tra via Cagliari e via Oristano, nonché quelli di Piagge e Castel Trosino. Nuova pavimentazione anche a Mozzano, mentre a piazza Immacolata è stato effettuato il primo getto a ridosso della stele con il contestuale sviluppo del percorso ciclabile. L’Arengo nei giorni scorsi ha provveduto altresì a rendere nota la nuova convezione decennale stipulata con l’Ascoli Calcio per l’utilizzo dello stadio Del Duca. La nuova concessione terminerà il 30 giugno 2033 con un corrispettivo di 120mila euro. Allo stadio nei prossime settimane si procederà al rifacimento completo del terreno di gara (compreso impianto d’irrigazione), all’intervento per la nuova illuminazione e all’allestimento di nuovi sky box nei distinti ovest parterre.

mas.mar.