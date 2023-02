La città della cultura Papetti adesso rilancia: "Ripartiamo dal boom di visite di un anno fa"

Ripartire dalle 24mila presenze del 2022. I presupposti ci sono tutti, dalle interessanti nuove mostre in programma, all’arrivo di importanti dipinti dall’Italia e dall’estero. A poche settimane dalla Pasqua, periodo che solitamente segna la ripartenza della stagione turistica, i musei civici sono già al lavoro per essere quanto più attrattivi possibile. La prima occasione buona per visitarli ci sarà già da sabato quando al Forte Malatesta verrà inaugurata, alle 18, la mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’, viaggio tra fotografie, installazioni, riproduzioni e testimonianze del Forte quando era un carcere. "Ci saranno gli scatti del fotografo Paolo Raimondi che fanno vedere – spiega il curatore della mostra e direttore dei musei ascolani, Stefano Papetti – come era il Forte quando era ancora utilizzato come carcere. Abbiamo raccolto le testimonianze, che saranno proiettate, degli ultimi custodi che raccontano che genere di vita si svolgeva all’interno di quegli ambienti. Proietteremo anche un video di Valerio Bispuri, famosissimo fotografo, che ha realizzato un reportage di immagini delle carceri italiane. E ancora, abbiamo chiesto a due giovani artisti, Costanzo e Fioravanti, di fare due allestimenti specifici sul tema del carcere, e sarà ricostruita una cella".

La mostra durerà fino al 4 giugno. "Lunedì, invece – continua Papetti – parte per Madrid l’Annunciazione di Guido Reni, che rientrerà a metà luglio, e arriva dal Prado un grande dipinto di Luca Giordano raffigurante Abramo e gli angeli". Palazzo dei Capitani, invece, ad autunno ospiterà una mostra monografica di Omar Galliani. "Segue quella che questo artista – spiega Papetti – realizzerà a palazzo Reale a Milano. E sempre in autunno avremo l’edizione di Canti di carta, mostra che riguarda le città della carta, Fabriano e Ascoli, e che prevede l’esposizione di disegni e testi antichi di Dante. Infine, prima di Pasqua, a palazzo dei Capitani inauguriamo l’esposizione dedicata a Nino Anastasi e per la prima volta a Londra, a giugno, verrà allestita una mostra dedicata a Osvaldo Licini alla quale noi presteremo cinque opere e in cambio ce ne daranno dieci di Mario Sironi. L’anno passato abbiamo recuperato i numeri pre-sisma tornando ai 24mila visitatori annui. Speriamo di ripartire da qui".

Lorenza Cappelli