La città di Ascoli e le eccellenze tornano in tv

Sarà il ristorante ‘Locanda Imperfetta’ dello chef Roberto Di Sante, il protagonista della puntata in onda questa sera alle 20.30 su ‘Gambero Rosso Channel. Il seguitissimo programma itinerante, alla scoperta della Penisola, torna in onda, per la terza stagione, sui canali Sky 133 e 415. A condurre la serie di cui è anche autore, il giornalista Andrea Radic, che percorrerà lo stivale in treno raccontando la storia, la cultura, i prodotti tipici, le eccellenze gastronomiche ed enologiche e le curiosità. Un viaggio di venti tappe tra gusto, paesaggi e bellezza. Ad Ascoli sarà accolto in Piazza del Popolo da una delegazione della Quintana guidata dalla bellissima Dama, Iole Mazzone, poi le telecamere si sposteranno alla ‘Locanda Imperfetta’ in via Costanzo Mazzoni al piano terra dell’Hotel Cento Torri e infine sarà il bassista ascolano Saturnino Celani a salutare i telespettatori con suo intervento musicale.

Valerio Rosa