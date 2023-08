La città in lutto per l’addio all’artista Nazareno Lucidi

Monteprandone piange la scomparsa di Nazareno Luciani, persona e artista di straordinaria sensibilità. Aveva un obiettivo, dare spazio all’arte contemporanea, in particolare a quella espressa dai giovani. "Lo stupore che ha generato il suo spaziomOHOc, piccolo grande laboratorio artigiano che, come una perla rara, impreziosisce il nostro borgo storico, sono la più grande eredità che ci lascia – scrive il sindaco Sergio Loggi – Chi passava di lì trovava sempre la porta aperta e Nazareno ad accoglierlo e a portarlo in un mondo di colori, emozioni, suggestioni artistiche uniche e ogni volta nuove. Per tanti anni ha organizzato mostre di arte contemporanea, prima nei locali del Ristorante San Giacomo, poi negli spazi di Palazzo Parissi e, ultimamente, al Cento GiovArti, che hanno coinvolto giovani artisti e affascinato migliaia di visitatori. A lui va il merito di aver portato a Monteprandone artisti di livello nazionale e internazionale come Mario Schifano ed Enzo Cucchi. Grazie Maestro per averci affascinato con le tue opere e per aver contribuito a valorizzare il territorio. Alla moglie, al figlio e a tutta la famiglia. giungano il pensiero commosso e l’abbraccio della comunità".