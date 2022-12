La città omaggia Rozzi: ecco la sua statua

Emozioni, lacrime e centinaia di foto e video hanno caratterizzato l’inaugurazione della statua in onore di Costantino Rozzi nei giardini di Corso Vittorio Emanuele a due passi dalla sede dell’Ascoli Calcio. Una rappresentazione a grandezza naturale del patron principe della storia ultracentenaria dei bianconeri, seduto su una panchina in travertino a gambe accavallate e con i calzini rossi come era solito fare al Del Duca quando seguiva le partite dal parterre dei Distinti Nord-Ovest. Una statua in suo ricordo, ma realizzata come se da quella panchina dello stadio Del Duca Rozzi non si fosse mai alzato. Oltre un migliaio di tifosi si sono così ritrovati in corso Vittorio Emanuele, bloccando il traffico pur di raccontare di esserci stati e soprattutto per poter poi scattare le prime foto abbracciate alla statua. A fare gli onori di casa il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore allo sport Nico Stallone, assieme all’imprenditore Battista Faraotti che ha finanziato l’opera, alla famiglia Rozzi con i figli Anna Maria, Fabrizio, Antonella e Alessandra e i nipoti tra cui quel Costantino Rozzi Junior, figlio di Fabrizio, che avrà il compito di portare avanti la dinastia. Unica grave assenza quella della società bianconera. Inviare il pur valido segretario Marco Marcolini assieme al team manager Mirko Evangelista e al referente marketing Giancarlo Oresti, non è stato sufficiente. Doveva esserci qualche dirigente, qualche calciatore, almeno lo squalificato Falasco e quantomeno i ragazzi delle giovanili, perché se oggi giocano ancora con quella maglia a strisce verticali bianconere, lo devono soltanto all’opera del Presidentissimo.

Emozionato l’artista ascolano Giuseppe Cordivani: "La particolarità di questa statua a grandezza naturale è che è un bronzo in due colori, indistruttibile e idealmente guarda verso lo stadio Del Duca. E’ stato un onore per me realizzarla e l’ho fatta con tutto l’amore che ho per Rozzi e l’Ascoli Calcio". "Mi tremano le gambe nell’inaugurare questa statua dedicata ad uno dei personaggi più illustri della nostra città e che tanto ha fatto per Ascoli – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – perché Costantino non è stato solo il Presidentissimo ma voglio ricordare il suo impegno anche nel sociale tanto che nel 1989 gli fu conferita la laurea honoris causa in sociologia dal rettore Carlo Bo all’Università degli Studi di Urbino. Sono molto contento. Oggi tutti gli ascolani possono rivivere la presenza di Costantino nel cuore della nostra città. Costantino amava e continua ad amare da lassù gli ascolani e con questa statua vogliamo ringraziarlo. Lui non è stato solo un costruttore dei rapporti, ma colui che ha unito tutti gli ascolani, soprattutto nei momenti di difficoltà. Da sindaco, è uno dei momenti più importanti che ho vissuto. La statua permetterà anche ai bambini che passeranno di qua, di rivivere e concepire tutta la grandezza di quello che fatto per noi il Presidentissimo, per la città e per l’Ascoli Calcio. Le persone passano, i cuori delle grandi persone come Costantino Rozzi, rimarranno a vita nella nostra città. Grazie Costantino per tutto quello che hai fatto".

Valerio Rosa