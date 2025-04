La città piange. Giovanni De Santis, aveva 80 anni

È scomparso all’età di 80 anni il dottor Giovanni De Santis, volto molto noto a San Benedetto per il suo lungo impegno professionale e associativo. È stato past president del Rotary Club di San Benedetto che ha presieduto nell’anno rotariano 2014-2015, oltre che stimato dottore commercialista, revisore contabile e curatore fallimentare. Estremamente noto e benvoluto, schivo e riservato, per diversi anni è stato anche membro della commissione tributaria provinciale di Ascoli, incarico che, a detta di tutti, ha svolto con rigore e competenza. De Santis ha inoltre ricoperto per oltre un decennio il ruolo di presidente del collegio sindacale della Banca Picena Truentina, oggi Banca del Piceno, seguendo da vicino l’evoluzione dell’istituto di credito nel tempo. Numerose le testimonianze di cordoglio e vicinanza giunte alla famiglia in queste ore, a conferma del forte legame che De Santis aveva con la comunità locale. La figlia Francesca, nel manifesto funebre, ha voluto affidare un pensiero semplice ma commosso: "Ciao Babbo" era scritto sotto l’annuncio della dipartita dell’ottantenne. La salma è composta nella casa funeraria Nucci. I funerali saranno celebrati lunedì 21 aprile alle ore 10 presso la chiesa dei Padri Sacramentini. Giovanni De Santis lascia la figlia Francesca, il fratello Evandro e i nipoti Sergio, Giulio ed Elide, a cui si stringono parenti, amici, colleghi e conoscenti che ne hanno apprezzato l’umanità, la professionalità e l’impegno civico.

Emidio Lattanzi