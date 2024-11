La città piange la presidente. Elena Angelotti

È scomparsa a 99 anni Elena Angelotti, storica presidente della Casa Famiglia Santa Gemma e simbolo di solidarietà e amore per i più deboli. Nata nel 1925, abbandonò la carriera negli anni ’40 ispirata dal carisma di don Francesco Vittorio Massetti, trasformando la propria vita in un esempio di dedizione cristiana. La sua missione si è concretizzata nell’accoglienza di orfani, bambini poveri e ragazze madri, che ha seguito con amorevole attenzione per decenni. Nel 2001 il Comune le conferì il prestigioso Premio Truentum, riconoscendola come "silenzioso e umile esempio di concreta e vissuta solidarietà".

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha dichiarato: "Oggi diamo l’addio a una sambenedettese dal grande cuore, che ha dedicato la sua vita ad accogliere bambini poveri e in difficoltà. Il suo nome resterà scolpito nella memoria cittadina". Anche Pasqualino Piunti, ex sindaco, ha espresso il suo dolore, e ha definito Elena come "una goccia di bontà nell’oceano, ma una goccia che ha fatto la differenza, ispirando generazioni con il suo esempio".

I funerali si terranno oggi, 19 novembre, alle 15 nella chiesa di San Benedetto Martire. La Casa Famiglia Santa Gemma, grazie al suo impegno, continua a essere un faro di speranza e sostegno per molti cittadini e non solo. La comunità ne piange la scomparsa, ricordandola con profonda gratitudine e affetto.