La città piange Mike Tassotti. Il geometra aveva 64 anni

La città piange la scomparsa di Amilcare Gaetano Tassotti, per tutti ‘Mike’ che se ne è andato a soli 64 anni dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Mike, geometra molto conosciuto in città, aveva lavorato nell’impresa edile del padre ereditandone poi la gestione. Aveva fatto parte per qualche periodo anche del Piceno Pop Chorus, mostrando notevoli dote canore e soprattutto facendosi apprezzare per la bontà e la disponibilità.

"Era una persona buona – ha commentato l’amico Emidio Biondi – e si faceva voler bene da tutti. Mi mancherà davero tantissimo". Una scomparsa davvero triste che lascia nel dolore la moglie Mimma Pecorari, già presidente dell’associazione Ascolux, e la figlia Domiziana. A loro, alle sorelle Rosalba, Albana, Rolanda e Ardenia, alla suocera Elisa, ai cognati e ai parenti tutti giungano le condoglianze della redazione del Carlino e della Fidapa. La famiglia ha comunque voluto ringraziare il Reparto di Ematologia dell’Ospedale Mazzoni e l’Ail di Ascoli. La salma di Amilcare Gaetano Tassotti rimarrà nella Casa Funeraria Damiani fino a poche ore prima del rito funebre che verrà celebrato oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa del Santissimo Crocifisso dell’Icona a Porta Romana. Ciao Mike.

Valerio Rosa