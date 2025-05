La città piange Simone. Aveva 43 anni, oggi l’addio:: "Eri una persona speciale"

Ascoli è sotto choc per la scomparsa, improvvisa e tragica, di Simone Sestili Spurio. Aveva solo 43 anni (ne avrebbe compiuti 44 a settembre) e viveva con i genitori nel quartiere di Monticelli. Nel tardo pomeriggio di domenica, l’uomo è morto lasciando nello sconforto la sua famiglia e tutti coloro che lo conoscevano. Il giovane era stato il fondatore del Vespa Club di Ascoli e, ad ogni raduno, era sempre presente con il sorriso stampato sul volto e la sua immensa disponibilità a far provare a chiunque la sua amatissima Vespa. I motori, infatti, rappresentavano la sua passione più grande. Un ragazzo sempre gentile e garbato: caratteristiche che lo rendevano simpatico a tutti. Simone era molto apprezzato ma, forse, dietro a quel sorriso che sempre mostrava c’era qualcosa che lo turbava e che lo ha portato a compiere una scelta drammatica. Inspiegabile. I suoi familiari e gli amici non riescono a darsi pace per una scomparsa così prematura e improvvisa. "In queste circostanze le parole sono sempre poche – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Vespa Club di Ascoli –. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia Sestili Spurio per la perdita del loro figlio Simone, caro amico e fondatore del nostro club".

Anche il sindaco Marco Fioravanti, tramite i propri canali social, ha voluto manifestare il proprio cordoglio e la sua vicinanza ai familiari di Simone per quanto accaduto. "Ciao Simone, ragazzo solare e gentile, sempre pronto a donare un sorriso. La tua passione per le Vespe e la tua allegria resteranno nei nostri cuori. Buon viaggio, ovunque tu sia", ha scritto il primo cittadino. "Ciao Simone, ragazzo sempre educato e buono – prosegue l’ex assessore Monia Vallesi –. Avevi fatto della tua passione grandi progetti, soprattutto ad Ascoli con gli eventi del Vespa Club che abbiamo condiviso anche assieme. Ti ho conosciuto così. Buon rientro alla casa del Signore. Ovunque tu sia, trova la luce e la pace che meriti. Ciao anima bella".

Il funerale si svolgerà questa mattina, alle 10, nella chiesa dei Santi Simone e Giuda a Monticelli. E in tanti, sicuramente, porteranno a Simone un ultimo saluto, magari accompagnato dal rombo delle sue amate Vespe. Alla famiglia Sestili Spurio giungano anche le condoglianze da parte della redazione del Carlino.

Matteo Porfiri