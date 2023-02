La città strizza l’occhio al sociale

San Benedetto è capofila in ambito sociale? Sembrerebbe di sì, dando un’occhiata alla mole di progetti messi in campo e finanziamenti intercettati dal secondo piano di Viale De Gasperi per venire incontro alle esigenze delle cosiddette categorie fragili. Solo la struttura di via Saffi, che entro breve verrà completamente riqualificata, beneficerà di un investimento di oltre 1,5 milioni. Si tratta dell’ex casa parcheggio, che come è stato anticipato nei giorni scorsi, è stata stralciata dal piano comunale dei beni alienabili: l’immobile, in altre parole, non verrà più venduto, e al suo interno vi verrà messo in concreto il progetto ‘Dopo di noi’ e quello della stazione di posta. Con la prima iniziativa, dal primo piano della struttura verrà ricavato alloggio a 10 persone con disabilità grave. Ma l’edificio, che versa in condizioni di fatiscenza, non potrà essere completamente ristrutturato con quest’unico contributo derivante dal Pnrr. La coordinatrice regionale dell’Ambito Territoriale Sociale 21, Simona Marconi, è quindi riuscita a far pervenire in riviera anche una seconda tranche di finanziamenti, questa volta per la realizzazione di una stazione di posta, che quindi fungerà da centro per servizi e orientamento dedicato alle nuove povertà. Solo per i lavori di restyling, l’ex casa parcheggio ha a disposizione 294mila euro.

Il ‘Dopo di noi’ invece ha fatto sì che a San Benedetto arrivassero altri 715mila euro, mentre la stazione di posta, fra lavori e realizzazione del servizio, 517mila euro aggiuntivi. Un progetto ambizioso, che potrebbe essere ulteriormente ampliato al primo piano dell’attuale ambulatorio di via Vittorio Veneto: in questo edificio potrebbe trovare posto una succursale della futura stazione di posta. Il tutto si inserisce in un discorso molto più ampio: ben sette misure, complessivamente gestite dall’Ats21, con cui San Benedetto ha recentemente ottenuto anche 158mila euro per il progetto di ‘Dimissione protetta dell’anziano’ e una tranche dei 210mila euro, da distribuire in provincia, per la prevenzione del burnout negli operatori sociali. Per quanto riguarda l’housing first, progetto che favorisce l’autonomia di persone senza fissa dimora, l’Ambito Territoriale Sociale ha quindi conseguito 183mila euro per l’inserimento di tre alloggi a Grottammare. Infine, per quanto riguarda l’ex liceo di via Leopardi, diventerà sede del terzo settore grazie al sostanzioso contributo di 1,9 milioni proveniente dalla Fondazione Carisap.

Giuseppe Di Marco