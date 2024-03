La cittadinanza onoraria a Julian Assange

Nella seduta del 26 marzo, il consiglio comunale di Grottammare concederà la cittadinanza onoraria, su proposta dell’associazione Blow Up, a Julian Assange. "Da ormai 12 anni il giornalista australiano, fondatore dell’organizzazione di informazione internazionale Wikileaks, è privato in maniera indiscriminata della libertà – scrive Blow Up – In seguito ad un mandato di arresto europeo emesso dalla Svezia per interrogarlo in merito alle accuse di violenza sessuale (caso archiviato nel 2019), Assange si consegnò a Scotland Yard il 7 dicembre 2010 e venne rinchiuso nella prigione di Wandsworth. Fu liberato su cauzione, in seguito alla minaccia di estradizione in Svezia che avrebbe potuto comportare, con ogni probabilità, una successiva estradizione negli Stati Uniti, Assange il 19 giugno 2012 entrò nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra come richiedente asilo e lì vi rimase fino al 2019, quando in seguito alla revoca dell’asilo politico fu arrestato dalle autorità britanniche e rinchiuso, dove ancora si trova, nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh. Assange rischia una pena detentiva di 175 anni".