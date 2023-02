La civiltà del libro, memorie vive di volti e storie

Si può effettuare un cammino tra i libri? Si può effettuare un cammino con i libri! Mi è capitato. E oltre al cammino sono emersi volti e storie. Non un ricordo, che sembrerebbe roba vecchia, da romantici anziani, ma una memoria di qualcosa che resta presente. Resta viva. Sto sistemando la mia biblioteca scartando innumerevoli scatoloni dove riemergono volumi anche dimenticati. Mia nipote Giulia, liceale, li spolvera con attenzione. Vorrei che anche lei, giovanissima, iniziasse ad amare la civiltà del libro. Mi porge Maiali nella nebbia. La copertina è marrone. L’autore è un mio carissimo amico. Lo era... Perché Enrico Gentili è volato via, volato in cielo (io ci credo) qualche anno fa, qualche giorno prima di presentare insieme a me un volume collettaneo: Solchi, commissionatoci da quell’allevatoreproduttore di formaggi, uomo saggio e curioso qual è Eros Scarafoni di Fontegranne. Enrico era psicologo e psicoterapeuta. E scrittore prolifico e attento. Eravamo stati compagni alle scuole elementari e alle medie. Lui aveva un problema, una malattia sin da ragazzo che lo costringerà più tardi in carrozzella. Ma prima di ricorrere ad essa, anche se con difficoltà, ci seguiva lentamente, a piedi, nei nostri cammini da Montegiorgio a Querciabella 3-4 km. Noi facevamo il bagno in Tenna. Lui ci guardava. Sua madre Gilda vigilava discreta. Maiali nella nebbia è un libro sulla sua famiglia, sui problemi di lavoro di suo padre commerciante di suini. Un libro che non fa sconti. Ora mi arriva in mano Spavaldi e Perplessi, una delle ultime opere di Paolo Tuzzato da Fermo. Un altro mio amico, collaboratore della terza pagina de Il Tempo quando a dirigerla era Fausto Gianfranceschi. Uomo buono, signore nei modi, curioso di tutto, amante del cinema, frequentatore di grandi registi. Fu con me nella prima esperienza televisiva (1977) di Antenna centro. Dovevamo fare un film. Aveva pronta la sceneggiatura. Avevamo fatto base in un casolare di campagna a Monte San Giusto, immersi nel verde. Un mobiliere ci avrebbe finanziati. Poi le cose cambiarono. Ma l’amicizia restò salda. Giulia mi stende Un artigiano, il secondo libro di Tonino Scipioni. Storie di paese (Montegiorgio) e difesa di un’arte antica. La sua bottega incastonata nelle mura del monastero delle Clarisse era frequentata da storici e docenti universitari. Lui restaurava mobili, prendeva appunti, cantava l’Opera e discuteva con Febo Allevi e Bandino Zenobi. Memoria e non ricordo! Ci ritroveremo.

Adolfo Leoni