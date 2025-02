La classe ’84 di Castel di Lama. Serata speciale da Enonè

La classe 1984 di Castel di Lama si ritrova per festeggiare. Si è svolto venerdì scorso nella Ristovineria pizzeria Enonè di Valerio Capriotti di Castel di Lama la cena dei 40enni lamensi, che si sono ritrovati dopo diversi anni, per celebrare questo importante evento. Hanno presenziato all’incontro Alessandro Nardi, Giorgia Margutta, Cristiano Morichi, Simona Silvestri, Fabio Castelli, Veronica Grandoni, Sara Citeroni, Silvia Angelini, Gloria Siano, Caterina Mignini, Chiara Damiani, Maria Teresa Di Nicola, Valerio Capriotti, Claudio Norlatti, Rossano Saccomenti, Dalila Saccomenti, Katia Traini, Elisa Calvaresi, Paolo Semproni, Roberto Mascitti, Fabio Marinucci, Matteo Corradetti, Davide Giorgi, Paolo Capponi. Tutti insieme per raccontare aneddoti e per fare il bilancio dei primi 40 anni, serate che vanno ripetute perché oltre a far bene al cuore fanno bene a Castel di Lama, rafforzano in ognuno lo straordinario senso di appartenenza a questa comunità.