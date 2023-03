La Cna chiede un incontro a sindaco, prefetto e presidente della Provincia: "Crediti incagliati, aziende a rischio"

Prosegue l’impegno della Cna di Ascoli sul fronte dei bonus edilizi e dei relativi crediti incagliati nei cassetti fiscali che ad oggi stanno fortemente penalizzando le oltre 2.000 imprese marchigiane che hanno anticipato i costi degli interventi per conto dello Stato. A un mese esatto di distanza dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge 11, il tessuto imprenditoriale provinciale e nazionale è ancora in attesa di una soluzione in grado di restituire liquidità a un comparto delle costruzioni in forte difficoltà. La Cna di Ascoli ribadisce la necessità di disporre un intervento di acquisto dei crediti da parte di un acquirente pubblico, invitando gli istituti di credito che ancora avessero capienza ad acquistare i crediti nei cassetti delle aziende e concedendo loro il via libera per utilizzare gli F24 a compensazione dei crediti maturati dalle imprese di tutte le dimensioni, dai professionisti e dalle famiglie. Nei giorni scorsi la Cna ha inviato una lettera al sindaco, al prefetto e al presidente della Provincia di Ascolirichiedendo formalmente un incontro per discutere delle ripercussioni del decreto legge 11 sull’economia del territorio.