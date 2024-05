La Cna: "Le imprese hanno bisogno di certezze per pianificare il futuro"

Il demanio marittimo è conteso fra l’urgenza di andare all’asta e la difesa delle attuali concessioni da parte dei balneari. La Cna Picena rileva che, dopo mesi di incertezze e cambi di programma, le piccole imprese balneari hanno bisogno di garanzie per poter iniziare al meglio la stagione. La Cna di Ascoli evidenzia la necessità di una nuova norma legislativa che valorizzi le attuali concessioni e chiuda una vertenza che da oltre un decennio tiene sulle spine un comparto strategico per il territorio. "La mappatura curata dal tavolo tecnico sulle concessioni – scrivono i referenti della confederazione - conclusa ormai sette mesi fa, mostra come le aree occupate dalle concessioni demaniali corrispondano attualmente al 33% della costa, con un 67% ancora a disposizione a confermare l’ampia disponibilità della risorsa costiera per ulteriori concessioni" spiega la Cna, anche se nella mappatura sarebbero state incluse anche aree portuali o rocciose, dove comunque non sarebbe possibile la spiaggia libera né tantomeno gli stabilimenti. Nel frattempo, evidenzia la Cna, i circa 30mila stabilimenti balneari di tutto il Paese stanno portando avanti investimenti indispensabili per continuare ad offrire un servizio di qualità e al passo con i tempi, puntando su innovazione, sostenibilità e accessibilità pur senza alcuna garanzia di continuità per il futuro a breve e lungo termine. Infatti, una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ha invalidato le concessioni prorogate al 31 dicembre 2024. "Il Piceno e le sue imprese hanno dimostrato di voler continuare a offrire ai visitatori un’accoglienza turistica di primo livello, abbinando professionalità e investimenti a uno straordinario patrimonio naturale - dichiara Irene Cicchiello, responsabile Cna Nautica Ascoli Piceno - Eppure, l’assenza di certezze sul futuro mette inevitabilmente a rischio la stabilità del settore. Come associazione ribadiamo la necessità di un nuovo accordo con la Commissione Europea per fornire certezze alle nostre imprese e linee guida condivise ai comuni costieri".