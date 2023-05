La coltivazione delle cozze più sostenibile: oggi i risultati del progetto dell’Ue

Nell’ambito del progetto Argos (co-finanziato dal programma Ue Italia-Croazia), dalle 17 alle 19 di oggi al chiosco Cozzaro nero, lungomare Gramsci sud, saranno presentate le attività svolte ed i primi risultati relativi alle seguenti azioni pilota: riduzione dell’utilizzo di materiali plastici nelle attività di mitilicoltura; incremento della sostenibilità degli impianti di ostricoltura attraverso la valorizzazione dei banchi naturali e l’utilizzo di attrezzature sostenibili lungo la filiera; riduzione dell’impegno di palstica grazie a materiali alternativi per il confezionamento di molluschi. Sarà l’occasione per presentare in modalità B2B agli addetti dei settori dell’indotto legato alla produzione di molluschi bivalvi e al pubblico, le modalità di allevamento e confezionamento innovative. Nel corso dell’incontro verrà offerto un aperitivo a base di cozze e vino del territorio. L’evento è realizzato da M.a.r.e. Soc. Coop a r.l.