La commemorazione in riviera:: "Il valore del nostro passato"

Commemorazione dei defunti, il sindaco Antonio Spazzafumo ha reso omaggio, nella mattinata del 1° novembre, ai cari estinti che riposano nel civico cimitero deponendo una corona di alloro dinanzi alla cappellina all’ingresso della struttura. Erano presenti autorità civili e militari che, insieme al primo cittadino, si sono raccolte in meditazione. "Questo rito ci aiuta non solo a tenere vivo il ricordo dei nostri cari defunti ma ci aiuta anche ad interrogarci sul valore del nostro passato – ha detto il primo cittadino nel suo intervento – Questa è la base fondamentale sulla quale poter costruire il futuro, trasmettendo a chi viene dopo di noi valori e insegnamenti che genitori e familiari ci hanno, a loro volta, trasmesso durante il nostro percorso di vita". Il sindaco ha poi dedicato un pensiero particolare "a coloro che hanno perso i propri cari a causa dell’epidemia da Covid-19 negli anni scorsi e che, proprio per questo motivo, non hanno avuto neanche la possibilità di salutare per l’ultima volta i propri affetti" e alle vittime sambenedettesi del bombardamento della città del 27 novembre 1943, esattamente 80 anni fa. Al termine della visita, Spazzafumo ha reso omaggio alle tombe degli ex sindaci della città dal dopoguerra ad oggi.