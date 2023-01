La Compagnia dei Folli incanta Grottammare Le vecchine donano 550 regali ai più piccoli

Grande successo per la ’Discesa delle Befane’ in piazza San Pio V a Grottammare, promossa dall’Amministrazione comunale. Numero record di pacchi regali distribuiti, 550 giochi, divisi per bambine e maschietti. C’era molta attesa per questo appuntamento che non si era tenuto per due anni consecutivi a seguito della pandemia. Dal campanile sono scese due befane, una in verticale e l’altra in diagonale, con sacchi pieni di doni. A compiere l’acrobazia, some sempre, gli specialisti della Compagnia dei Folli. Il loro arrivo è stato preceduto dalla musica e dal saluto del sindaco Enrico Piergallini che per l’ultima volta ha presieduto alla manifestazione a seguito della scadenza del suo mandato. I trampolieri della Compagnia dei Folli, vestiti da Babbo Natale, si sono aggirati tra la folla mentre ai margini della piazza sono andati in scena i fuochi d’artificio che, di fatto, hanno dato inizio alla discesa delle Befane dal campanile della Chiesa, con la piazza gremita di bambini e bambine che poi si sono messi in fila, sotto il palco, per ritirare il loro pacchetto con l’omaggio dell’Amministrazione. "E’ stata l’ultima volta – ha affermato Piergallini – ci tenevo particolarmente a farla questa edizione per salutare i bambini della città".