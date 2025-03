La compagnia Rattattù sabato in scena al San Filippo Neri

La compagnia Rattattù in scena al San Filippo Neri di San Benedetto sabato 22 alle 21,30. ‘Pazzi, Pezzi & Versi d’Amore’ è uno spettacolo emozionante e allo stesso tempo divertente, un vero e proprio viaggio attraverso l’amore in tutte le sue sfaccettature, attraverso le parole dei grandi autori del passato e del presente, in musica e parole. Lo spettacolo è l’adattamento pensato per il teatro, dello spettacolo ‘Come il sole all’improvviso’ realizzato la scorsa estate all’alba in spiaggia. Tutto nasce da un’idea dell’attore e regista Luca Vagnoni, tra gli artisti più poliedrici e conosciuti del territorio, allievo dell’attore e comico Gabriele Cirilli, reduce dal secondo posto alla finale dello ’Zelig Open Mic di Pedaso’ e fondatore della Compagnia teatrale Rattattù, una delle realtà più longeve e affermate sul territorio marchigiano. "C’è un disperato bisogno di parlare d’amore – afferma Vagnoni – soprattutto in un momento storico complicato come questo, l’amore resta l’unica speranza per migliorare le cose". Lo spettacolo organizzato da Artistic Picenum, vede la partecipazione straordinaria del pianista maestro Davide Martelli e della ballerina Cristina Damen, che cura le coreografie dello spettacolo.