La compagnia teatrale ‘La Nuova’ di Belmonte presenta la commedia dialettale ‘Lu Vaulle’

Mercoledì alle 21,30 appuntamento ad Amandola (piazzale Fratini) con la compagnia teatrale ‘La Nuova’ di Belmonte Piceno che presenta la commedia dialettale intitolata ‘Lu Vaulle’, un’opera in due atti scritta e diretta da Gabriele Mancini. È la storia di una famiglia contadina degli anni ’60. La prima figlia Diliana viene chiesta in sposa da un uomo benestante molto più vecchio di lei e non particolarmente sveglio. I genitori dell’uomo non sono molte felici di questo matrimonio per via delle differenze sociali e di età, la famiglia di lei invece, sono in difficoltà nel riempire il famoso ‘Baule’ che la sposa deve portare in dota come corredo, e si inventano una macchinosa e divertente trovata per mandare in porto il matrimonio. Una commedia sulle tradizioni, i doppi sensi e lo spirito sagace delle famiglie di un tempo. Per Informazioni 0736-840731.