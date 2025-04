La comunità argentina: "Era uno di noi"

"Siamo profondamente commossi per la morte del Papa venuto da lontano, dalla nostra terra, dalla fine del Mondo". A riavvolgere il nastro del ricordo è Claudia Coccia, della comunità degli argentini a Castel di Lama, che è vissuta prima di arrivare in Italia a Buenos Aires, una grande metropoli sudamericana e la seconda città più popolosa dell’emisfero australe. "Una città dove ci si può perdere facilmente, ma guidata da un importante pastore, come l’arcivescovo Bergoglio". La comunità ha incontrato a Roma il Papa, ci sono in casa le foto dei piccoli, Alessio e Lautaro Perez immortalati da una foto che li ritrae mentre il Papa li carezza. "La sua scomparsa – ci dice Claudia –, lascia un vuoto misto a un profondo dolore. Era il nostro Papa, un riferimento spirituale, un uomo che ha saputo leggere i tempi e che ha osato cambiarli. Lui è vissuto a Buenos Aires, era il l’arcivescovo di tutti, viaggiava sui pullman, frequentava le vie dimenticate da tutti, conosceva benissimo quella realtà, le sofferenze, i disagi, quel periodo che ha scosso profondamente la nazione sud americana. Anni bui che hanno visto Bergoglio in prima fila, non è stato mai con le mani in mano, ha salvato vite umane. L’esercito in quel momento ha rapito decine di migliaia di ‘desaparecidos’, il Papa ha portato in salvo molte persone e questo gli va riconosciuto. Negli anni della dittatura militare ha operato in un contesto di paura e di repressione, in silenzio, facendo sempre la sua parte".

E’ stato un momento molto difficile per l’Argentina?"La repressione ha visto momenti drammatici: sequestri, torture e uccisioni di chi si ribellava al regime militare. Bergoglio è stato il primo Papa Sud Americano della storia, in Argentina in molti gli hanno rimproverato che dal 26 febbraio del 2013, in cui è stato eletto Papa non ha più fatto ritorno nella ‘sua cara’ Argentina. Lui ha amato l’Argentina e di questo siamo tutti sicuri, la gente non si è resa conto dell’impegno, della portata del suo papato. Bergoglio era fieramente argentino, nell’ultimo viaggio che ho fatto sono andata nei luoghi dove si era formato, nelle sue scuole, che distano circa 3 chilometri da Buenos Aires, era un Gesuita. Per me, come per tanti, è stato una guida che non imponeva, ma invitava. Un pastore che ha saputo restare uomo, pur essendo Papa, questo è l’aspetto più umano di Bergoglio".

Adesso cosa sente?"Come tutti un grande vuoto, perché Francesco è stato una figura di riferimento per il mondo intero, un simbolo di pace. Rimangono i suoi insegnamenti, le sue frasi, che rimangono scolpite nel cuore. Mi piace ricordarlo con un frase: ‘Ciò che resta sono le opere dell’amore’".

Maria Grazia Lappa