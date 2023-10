La Conad Adriatico ha premiato gli abruzzesi

Nove i vincitori della dodicesima edizione de La Casa del Gusto, organizzata da Conad Adriatico, evento simbolo dell’attenzione all’identità enogastronomica italiana della Cooperativa e al suo stretto legame con la tradizione e il territorio. Anche quest’anno l’evento ha portato alla ribalta le tipicità e le aziende che si sono distinte per la loro perfetta combinazione di alta qualità, tradizione, impegno per la sostenibilità e radicamento territoriale. Una giuria di esperti assaggiatori ha assegnato il riconoscimento Best in Show all’azienda C.I.C. Carni di Pescara e ha proclamato i vincitori per ognuna delle nove categorie in competizione. L’Amministratore Delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando ha dichiarato: "Per Conad Adriatico il localismo non rappresenta solo una filosofia, ma una vera e propria missione. Riconosciamo e promuoviamo la qualità, garantendo al contempo la sicurezza dei prodotti che offriamo ai nostri consumatori. La dodicesima edizione de La Casa del Gusto non è solo un evento, ma un’opportunità per ribadire il nostro impegno nell’assidua valorizzazione dei territori in cui operiamo, sottolineando la fondamentale interazione tra azienda e contesto locale".