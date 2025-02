’La Conchiglia’ torna con un blog dopo 30 anni

Dopo 30 anni torna, a Grottammare, il periodico culturale ’La Conchiglia’. Non sarà più in formato cartaceo, ma un blog che mira a diventare un giornale on line con la finalità di valorizzare la cultura di Grottammare e dintorni. In quel periodo lontano il coordinamento era affidato a Carlo Gentili, la consulenza storico-artistica a Susanna Faviani che si avvaleva di una ventina di collaboratori. Dopo una decina di numeri, mancando i fondi e diventando sempre più difficile il reperimento delle economie per la produzione a mezzo stampa, poiché il giornale era totalmente gratuito, purtroppo dovette chiudere. Ora l’idea della rinascita del periodico è di Susanna Faviani: "Dopo 30 anni mi era rimasto sempre il pallino di riportare in auge La Conchiglia e così è stato, non più cartaceo, ma in modo moderno e agile, con un sito internet o meglio un blog – afferma Susanna Faviani –. Diciamo che adesso ‘La Conchiglia Web periodico di Grottammare e dintorni’ è ripartita, ma in veste sperimentale e si trova anche su facebook. La linea resta quella, con le novità di 30 anni in più". I commenti sono liberi ed è pertanto possibile iscriversi al blog scrivendo una email a: redazionelaconchiglia@gmail.com