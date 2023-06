La concola protagonista

Sarà il giornalista Massimiliano Ossini a condurre la giornata di studio all’interno della manifestazione ’Concolando, ti racconto la storia dei vongolari’, promossa dall’amministrazione comunale di Cupra Marittima in collaborazione con varie associazioni del territorio, in particolare con la Cooperativa Vongolari. L’iniziativa si terrà domenica 25 giungo nel parco San Benedetto Martire, accanto al villaggio della piccola pesca. Alle 18,30 vi sarà l’introduzione sui regolamenti europei e auto programmazione dei vongolari ’Raccontano la loro storia’, a seguire ’La vongola cuprense De.Co.’, come legare il proprio Comune ad un prodotto identitario del luogo e poi il ’Richiamo delle tradizioni e arte culinaria’. Dopo i ringraziamenti ed i saluti delle autorità, ci sarà l’aperitivo con la Concola e l’intrattenimento musicale. Il ricavato sarà donato all’Associazione Officina dei Sensi.