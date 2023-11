La consigliera del Gris, organo della Cei: "Attenti a chi si spaccia per cattolico"

Alcune settimane fa la professoressa Giancarla Perotti, consigliera nazionale del G.r.i.s. (Gruppo Ricerca Informazione Socio-religiosa) e responsabile della sede di San Benedetto, ha divulgato una nota stampa in cui avvertiva di fare attenzione all’eventuale presenza sul territorio di sette o altre organizzazioni che potrebbero spacciarsi per religione cattolica. Oggi apprendiamo che il G.r.i.s. nazionale ha incaricato la professoressa Perotti per fare chiarezza in merito a una persona che avrebbe millantato di essere prete cattolico.

Professoressa Perotti, innanzitutto che cos’è il G.r.i.s.

"Il G.r.i.s. è un’associazione privata di cattolici, culturale e religiosa, senza scopo di lucro, costituitasi ufficialmente nel 1987 con statuto approvato il 25 settembre 1990 dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.e.i.). È la stessa C.e.i. che nomina il Consigliere spirituale del G.r.i.s. che ora è il vescovo monsignor Cesare di Pietro. Tra le finalità, la promozione della ricerca, consulenza sulle religioni, le sette e la fenomenologia a esse correlata, a livello culturale, religioso, scientifico e sociale"

Perché è stata incaricata dal G.r.i.s. nazionale di interessarsi del caso Alessio Prencipe, di Monteprandone, che opera nel territorio di Corropoli ?

"Dopo che il 5 giugno scorso è arrivata presso la sede del G.R.I.S. nazionale, una segnalazione di attività anomala da parte di persone facenti parte di una organizzazione pseudoreligiosa, che opera sul territorio di Corropoli, immediatamente sono stata contattata per seguire il caso. Lo stesso esposto che è arrivato al G.R.I.S. nazionale è stato consegnato nelle mani del vescovo di Teramo, monsignor Lorenzo Leuzzi".

Quindi come si è mossa?

"Innanzitutto ho ascoltato le persone, ho incontrato anche il sindaco di Corropoli e chiesto naturalmente un appuntamento con il vescovo di Teramo. Nell’ascolto di alcune persone ho costatato la preoccupazione per la grande confusione che si è creata. I fedeli desidererebbero un chiarimento, soprattutto dall’autorità ecclesiastica, affinché sappiano a quale organizzazione religiosa il Prencipe fa capo. La verità è che il Prencipe non è prete cattolico. A Torremaggiore, in diocesi di San Severo, nel dicembre del 2018, il Prencipe ha simulato la celebrazione dell’Eucaristia nella parrocchia di Santa Maria della Strada e ha ascoltato la confessione di alcuni fedeli. Il vescovo della Diocesi, Giovanni Checchinato, è stato tempestivo nel pubblicare una nota nella quale spiegava la verità sul caso e che il Prencipe è incorso ‘ipso facto’ nella pena dell’Interdetto ‘latae sententiae’ e non potrà ricevere i sacramenti. Attualmente lui opera nel territorio di Corropoli ma con un repentino cambiamento, ora si presenta come sacerdote anglicano: così si firmapresenta nelle locandine da lui distribuite o fatte distribuire".

Questo nuovo gruppo come si definisce?

"Come si può verificare sulla pagina facebook della sua organizzazione. "Somos una Provincia Eclesiàstica Anglicana independiente, de tradiciòn liturgica Anglo - catòlica" tradotto significa "Siamo una Provincia Ecclesiastica Anglicana indipendente, di tradizione liturgica anglo-cattolica". Oppure, come si legge nelle locandine per le varie feste religiose dal Prencipe programmate "Chiesa Episcopale Anglicana del Cile". Le organizzazioni canoniche in comunione con Canterbury o sono anglicane (Chiesa d’Inghilterra) o sono episcopali (Chiesa Episcopale degli Stati Uniti d’America). Abbiamo interpellato le due Chiese canoniche in comunione con l’arcivescovo di Canterbury presenti sul territorio italiano: entrambe ci hanno dichiarato che questo gruppo non è da loro conosciuto e di conseguenza non riconosciuto. Hanno anche assicurato che nella provincia di Teramo non esistono attività delle suddette confessioni canoniche, riconosciute dallo stato della Repubblica Italiana come "Chiesa d’Inghilterra". Infatti dalle attività programmate e svolte dal Prencipe si percepisce una grande confusione. Per esempio il 13 giugno scorso ha festeggiato Sant’Antonio da Padova, ma in realtà la chiesa anglicana non venera i Santi. Le anomalie sono moltissime".

La curia di Teramo è intervenuta con qualche comunicato? "Fin ora non è uscito nessun comunicato. I fedeli sono preoccupati di questo fenomeno non chiaro e aspettano da tempo chiarimenti chiedendoli anche su alcune pagine di facebook nelle quali si possono leggere commenti che diverse persone disorientate scrivono per chiedere a monsignor Leuzzi di intervenire".