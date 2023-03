La consulta chiede spiagge più accessibili

Spiagge più accessibili, si aprono spiragli anche a San Benedetto. È previsto per giovedìun incontro in Auditorium fra l’amministrazione comunale e i balneari per capire come rendere l’arenile in concessione maggiormente fruibile anche da parte dei portatori di handicap. A rappresentare il civico 124 di Viale De Gasperi saranno gli assessori Bruno Gabrielli e Andrea Sanguigni, ma le istanze specifiche saranno messe sul piatto dai membri della consulta comunale per la disabilità, a cui va riconosciuto il merito di aver portato avanti, per anni, un continuo confronto con l’ente per il miglioramento dei servizi in città. Questa volta, quindi, si parlerà di spiagge accessibili: "C’è stato un contatto fra la consulta e i balneari – spiega Sanguigni – e noi ovviamente siamo intenzionati a sviluppare il dialogo fra le parti". Dove andrà a parare il rendez vous? "Penso si voglia parlare di pedane e altre attrezzature volte a facilitare l’ingresso in spiaggia – continua l’assessore – va detto che al momento nessuna proposta è stata ufficialmente intavolata, attendiamo l’esito dell’incontro e speriamo di intraprendere un discorso costruttivo nel rispetto di tutte le esigenze: quelle delle categorie fragili e quelle delle attività". Insomma, sembra che le parti abbiano intenzione di venirsi incontro: si tratterebbe di un’inedita piega degli eventi, viste le frizioni fra concessionari di spiaggia e comune sulla questione delle passerelle. Un argomento che in passato ha scatenato le ire della categoria, scesa sul piede di guerra perché a detta degli operatori le passerelle richieste dal piano spiaggia non esisterebbero in commercio. Va ricordato che tale documento, entrato in vigore 13 anni fa, prevede l’installazione di pedane ampie almeno 1,2 metri, proprio per favorire il passaggio di persone con ridotta capacità di deambulazione. Dal canto loro, i balneari hanno sempre contrapposto al piano spiaggia una serie di argomenti: per i gestori degli chalet, intanto, il comune dovrebbe riportare tale misura a quella prevista dalla legge, ovvero 90 centimetri. In secondo luogo, alcuni operatori hanno fatto notare come il suddetto piano non rappresenti un atto vincolante, bensì di indirizzo, per gli chalet. Adesso, però, sembra che gli imprenditori vogliano recepire le istanze.