La consulta per la disabilità:: "Più percorsi e maggiori controlli"

Le risorse per migliorare l’accessibilità della città ci sono: perché non utilizzarle? È quanto propone la consulta comunale per la disabilità al sindaco Antonio Spazzafumo, con una lunga lettera inviata al primo cittadino, contenente una serie di idee sull’abbattimento delle barriere architettoniche e il potenziamento del monitoraggio per il rispetto delle normative. A scrivere la lista è il presidente Jonni Perozzi, per il quale sarà necessario coinvolgere la consulta nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche 9 (Peba) e per la progettazione di lavori pubblici. Entrando nel merito, si propone di realizzare "scivoli, ove mancanti, sui marciapiedi delle vie di maggiore transito e in concomitanza di passaggi pedonali e percorsi per ipovedenti con collocazione di semafori sonori". Nel caso venissero fatte nuove pavimentazioni, inoltre, si chiede che questa vengano realizzate "con materiali sufficientemente duri, con scarsa resistenza al rotolamento e non provocanti vibrazioni, riconoscibili tattilmente con il bastone bianco".

I marciapiedi cittadini, inoltre, dovrebbero essere liberati da vasi, fioriere e biciclette. Per quanto riguarda i controlli, si domanda all’ente di effettuare maggiori controlli per il rispetto della legge 126/2021, "relativa alle multe per chi occupa abusivamente, anche per pochi minuti, gli stalli gialli". I vigili, inoltre, dovrebbero monitorare costantemente sull’accessibilità delle nuove costruzioni e degli esercizi pubblici. Viene poi proposto di collocare ‘park tutor’ nei parcheggi riservati alle persone con disabilità, così da favorire il loro trasporto tramite mezzi pubblici. Contestualmente sarebbe necessario studiare, per la consulta, "un servizio di trasporto pubblico nelle zone collinari ad ovest della Statale 16". Bisogna ricordare che in autunno vedrà la luce il Piano urbano per la mobilità sostenibile, che quindi potrà includere questa istanza. E visto che entro l’anno dovrebbe essere progettato il restyling della stazione ferroviaria, la consulta chiede che l’ente preposto s’impegni a installarvi degli ascensori. La consulta, infine, avrebbe bisogno di un proprio ufficio e di un sito web. "Questo organo – scrive Perozzi – fa molta fatica a svolgere le sue funzioni perché messo sempre ai margini delle decisioni e non coinvolto correttamente nelle sedi opportune e nella realizzazione di iniziative volte al miglioramento della qualità della vita. Si è voluto dare un chiaro segnale che non è più sufficiente riunirsi e discutere sui temi, ma bisogna passare ai fatti".

Giuseppe Di Marco