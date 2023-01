La contrada Campiglione sale in cattedra

Nella scuola San Claudio si è svolto il primo di una serie di incontri della classe terza con la contrada Campiglione. L’incontro rientra nell’ambito di un progetto a cura della Cavalcata dell’Assunta e delle 10 contrade che incontreranno diverse classi delle scuole primarie di ciascun quartiere per diffondere la conoscenza della Cavalcata e dei valori della contrada di riferimento. La contrada Campiglione è stata la prima ad incontrare la scuola San Claudio, nello specifico la classe terza: il priore Cristian Malloni, i vice priori Andrea Giacomozzi ed Erminio Fortuna, insieme con le responsabili del progetto Michela Maroni e Sara Pistolesi, si sono così recati in abiti d’epoca a scuola raccontando cos’è la Cavalcata dell’Assunta e come la contrada Campiglione è strutturata, quali sono i valori in cui crede e cosa la caratterizza. Gli alunni hanno così potuto apprendere le origini antiche della Cavalcata, contestualizzando le manifestazioni a cui qualcuno aveva già partecipato attivamente, hanno approfondito il ruolo della Corporazione dei Lanai, quella che caratterizza la Contrada e rinnovato, nel rivedere alcuni video e immagini, la gioia per l’ultimo Palio vinto proprio ad agosto 2022 da Campiglione. Grande soddisfazione è stata espressa dal priore Malloni: "Sono molto contento di questo progetto, ma anche dell’impegno e dell’entusiasmo con cui la nostra contrada ha scelto di accoglierlo e portarlo avanti. La collaborazione con la scuola San Claudio negli ultimi anni si è andata sempre più rafforzando e questa iniziativa contribuisce ad un reciproco arricchimento per la contrada e per i ragazzi. Un ottimo punto di partenza per cui voglio ringraziare la dirigente dell’Isc Da Vinci Ungaretti Barisio e la maestra Milena Palloni".