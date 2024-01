Da più di 10 anni la cooperativa On the Road accoglie volontari e volontarie del servizio civile che decidono di dedicare un anno della propria vita alle persone di cui la cooperativa si prende cura, persone vulnerabili e in situazione di marginalità sociale. Svolgere il servizio civile a On the Road rappresenta un’opportunità di crescita personale, professionale e di educazione alla cittadinanza attiva.

Il servizio civile è rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni, ha durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali per 5 giorni lavorativi per un contributo mensile di 507,30 euro. I progetti del servizio civile di On the Road possono essere svolti nella sede di San Benedetto e nella sede di Pescara. Il progetto del servizio civile presso la sede di San Benedetto dal titolo Presenti (codice sede 152816 e 152818) prevede attività di sostegno, educazione, orientamento e formazione a favore di persone in difficoltà, in particolare straniere, accolte nella provincia di Ascoli. Per maggiori informazioni sui progetti e la modalità di iscrizione consultare il sito di On the Road alla voce "lavora con noi".