La Coppa Italia Baskin apre un mese ricco di eventi sportivi

Maggio, a Grottammare sarà un mese simbolico per costruire una reale cultura dell’integrazione: accanto alle gare sportive tradizionali. Sabato 17 la città ospiterà le finali interregionali di Coppa Italia Baskin, disciplina innovativa che permette ad atleti con e senza disabilità di giocare insieme, rispettando le diverse abilità di ciascuno. "Dopo i primi appuntamenti di primavera con i regionali giovanili di nuoto, svolti nell’impianto Grottammare Piscine – dichiara il consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti –, il calendario sportivo prosegue con la consueta programmazione organizzata in collaborazione tra il Comune e le associazioni sportive. Tutti gli eventi sono pensati per coinvolgere bambini, adulti e famiglie, nel segno dell’inclusione, del divertimento e della passione per lo sport. Sempre in questa direzione, siamo pronti ad accogliere le moto d’acqua per persone con disabilità, il 6 luglio, per un’esperienza accessibile e senza barriere anche in mare". Gli altri appuntamenti: domenica 18 gara di Triathlon, a cura dell’Asd Flipper; prove di Orienteering nel centro cittadino per giovani e famiglie, domenica il 25 a cura di Asd Passi nel bosco; il 27 giugno la box in piazza Kursaal a cura dell’Asd S22 Training Crew di San Benedetto; il 5 luglio esibizione di Group Cycling a cura dell’Asd Studio Movimento. Il Palio del Pattino ci sarà il 13 luglio mentre Sport Week si terrà dall’8 al 14 settembre. I campionati di marcia Fidal ci saranno il 12 ottobre e a novembre la Mezza Maratona.