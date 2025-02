La corretta alimentazione salva la vita: da insegnare ai più piccoli

La nutrizionista dottoressa Renata Alleva ha incontrato gli studenti delle classi seconde della scuola media di Via Toscanini, sede centrale, di Grottammare per spiegare loro l’importanza di una corretta alimentazione. Tra l’altro ha evidenziato che l’alcool non dovrebbe essere neppure assaggiato da un individuo in crescita almeno fino ai 21 anni, poiché è stato dimostrato che inibisce lo sviluppo della materia grigia rispetto a quella bianca del cervello. L’iniziativa rientra nel progetto "Marche Rifiuti Zero", coordinato da Marta Macrillanti e Sabrina Petrucci, con il supporto delle referenti "Eco School" della scuola, le professoresse Erica Perino e Anna Pompei. Durante il suo intervento, la dottoressa Alleva ha evidenziato la necessità di un’alimentazione equilibrata ed ha poi parlato del ‘microbiota’, ossia l’insieme di batteri intestinali che aiutano a sintetizzare gli alimenti e supportano il sistema immunitario. Ha poi consigliato di limitare il consumo di zuccheri, abbinandoli sempre a fonti proteiche, privilegiare verdure e frutta di stagione, evitare bevande zuccherate, integrare la dieta con frutta secca oleosa, come noci e mandorle, e spezie naturali come cacao e cannella per aromatizzare lo yogurt.