La corsa a comprare regali. Sconti sui parcheggi ed eventi. Ma acquisti ancora a rilento

Secondo Confcommercio dal 2019, aumenterà rispetto all’anno precedente il numero di chi farà i regali. I prodotti enogastronomici (72,7%) si confermano in cima alla lista delle preferenze, seguiti da giocattoli (50,1%), prodotti di bellezza (49,6%), abbigliamento (49,4%) e libri (41,6%). Ma ad Ascoli come sta andando la corsa ai regali di Natale? Sta funzionando l’iniziativa dei negozianti del ticket gratuito per il parcheggio da regalare ai clienti? Secondo i promotori, ovvero i rappresentanti dell’associazione dei commercianti ‘Wap’, gli acquirenti stanno apprezzando il dono per la sosta, ma vanno invece un po’ a rilento gli acquisti di Natale, anche se ci si aspetta un fine settimana di inteso shopping in vista della Vigilia. "Le persone hanno gradito – dice il presidente di Wap, Giuseppe Morganti – anche la riduzione delle tariffe della sosta promossa dal Comune e questa collaborazione che c’è stata con la nostra associazione è un bel modo di collaborare. Pubblico e privato insieme possono dare un servizio ottimale alla clientela. Per noi rappresentanti del commercio è importante collaborare con l’amministrazione comunale per rivitalizzare il centro storico e promuovere il centro commerciale naturale, e queste idee, come il regalo da parte dei negozianti del ticket gratuito per il parcheggio, vanno verso questa direzione".

Per quanto riguarda le vendite in prossimità del Natale, la vice presidente dell’associazione Wap, Sara Brunone, parla di un trend un po’ al rilento, ma è fiduciosa per il fine settimana. "C’è gente e gli incassi non sono male – dice –, ma non sono quelli che ci aspettavamo per questo Natale. Rispetto all’anno scorso, quando ancora c’era timore del Covid e influiva molto sugli acquisti il caro bollette, va a rilento. Le aspettative, insomma, erano maggiori. Eppure di eventi, in città, ce ne sono tanti, c’è il villaggio di Natale con la pista di pattinaggio, le luminarie sono bellissime con piazza del Popolo stupenda, ci sono le tariffe della sosta dimezzate, c’è il bus navetta gratuito, e dunque l’attrattività della città è grande. Credo, però, che il clou per gli acquisti dei regali ci sarà nel fine settimana".

Intanto, la Cgil di Ascoli ricorda come per oggi sia stato proclamato lo sciopero nei settori del terziario, grande distribuzione e commercio per il rinnovo dei contratti nazionali. "Non solo sosteniamo questa battaglia da un punto di vista sindacale – dice la segretaria generale Barbara Nicolai –, ma chiediamo a tutti i cittadini di rispettare questa giornata di sciopero, evitando di effettuare acquisti nelle attività coinvolte".

Lorenza Cappelli