La corsa per l’Arengo. Ciabattoni si candida

A Castel di Lama va in onda il consiglio comunale. Tre i punti all’ordine del giorno: comunicazione della nuova Giunta, lettura, approvazione dei verbali della precedente seduta e approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2022. Tra le notizie della serata l’ufficializzazione della candidatura del consigliere di opposizione Francesco Ciabattoni alla corsa per l’Arengo. Alla domanda del sindaco Bochicchio Ciabattoni ha confermato la notizia. Una novità che ha suscitato un vespaio di reazioni e tante perplessità. I discussione in consiglio l’avvicendamento degli assessori. Come aveva annunciato il sindaco Mauro Bochicchio all’indomani della vittoria all’amministrative, nel comune si assisterà a diverse rotazioni. Al momento è stata revocata la carica di assessora a Felicia Laura Vagnoni che aveva le deleghe su Inclusione Sociale, Politiche Abitative, Rapporti con l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto ed è stata nominata assessore Diana Paoletti. Un avvicendamento che ha suscitato dubbi e perplessità tra l’opposizione. Alessandra Egidi punta il dito e ha definito il provvedimento una giostra dove c’è chi sale e chi scende. Tutti i consiglieri di opposizioni hanno alimentato seri perplessità sul provvedimento, che genera confusione. Il sindaco Mauro Bochicchio però non ha dubbi, sottolineando che il provvedimento permette di coinvolgere tutti nell’amministrazione della città. "In passato – ha sottolineato – mi è stato rimproverato di aver accentrato tutto il potere nelle mie mani, in questa maniera tutti verranno coinvolti L’obiettivo è avere una Giunta a composizione variabile aumentando la condivisione delle scelte". La discussione, fuori programma, si è subito spostata sui ritardi dei lavori dei diversi cantieri Pnrr allestiti nella cittadina, l’opposizione punta il dito sui disagi, in particolare per il cantiere di via Scirola. Il sindaco si è difeso sottolineando che il Comune sulla questione non ha nessuna autorità. "Non c’è – ha sottolineato il sindaco – un modo per intervenire". Il dibattito ha toccato anche la realizzazione del biodigestore, il consigliere di opposizione, Francesco Ciabattoni, ha sottolineato che l’impianto progettato da Aristar Boeri non sarà invasivo. Forse a causa della sua candidatura Ciabattoni ha ‘benedetto’ il progetto e ha sottolineato l’inutilità del ricorso al Tar fatto dai comuni di Castel di Lama e Appignano del Tronto e ha invitato gli amministratori lamensi a trattare con il sindaco di Ascoli Fioravanti e Ascoli Servizi. Pronta la reazione stizzita del sindaco Bochicchio che ha sottolineato che l’unica trattativa che andava fatta non doveva interessare solo i cittadini lamensi, ma di tutti i comuni, che si sono visiti in questi anni lievitare i costi della Tari. Per quanto riguarda bilancio si è fatto il punto sulle società partecipate del Comune: Farmacia e Multiservizi. La Farmacia ha fatto registrare un aumento del fatturato, mentre la Multiservizi ha fatto un po’ peggio, a causa dell’aumenti, ma la quota fissa è rimasta come l’anno scorso.

Maria Grazia Lappa