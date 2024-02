La corsa salvezza si è complicata. Ora serve una reazione da Ascoli

Il cammino verso la salvezza si complica e iniziare a parlare di playout non è un’eresia. L’Ascoli venerdì sera contro la Cremonese (avvio alle 20.30) proverà a rialzarsi dopo i due ko consecutivi incassati rispettivamente contro Südtirol (1-2) e Catanzaro (3-2). In entrambi i casi gli uomini di Castori sono andati incontro a due sconfitte di misura assolutamente inattese per come si erano messe le cose ad un certo punto dell’incontro, ma alla resa dei conti il Picchio è finito per non raccogliere nulla. E in questa fase del campionato dove la squadra era attesa al cambio di marcia, quanto sta accadendo si traduce nell’ennesima mazzata che non sta vedendo invertita la rotta rispetto a quanto affermato dai vertici societari nel corso delle ultime settimane. Guai a perdere fiducia e speranza. Questo sia ben chiaro. Ad oggi restano sulla tabella di marcia 14 partite e considerando che si dovranno provare a mettere in cascina almeno altri 20 punti la situazione impone di alzare la media a quasi 1,5 punti a partita. Il passo attuale però continua a costituire un allarme dato che un punto a gara non è un velocità ritenuta sufficiente per ambire al mantenimento della categoria. Dopo il ko del Ceravolo addirittura il ritmo è sceso sotto con lo 0,92. Nelle 24 partite ad oggi disputate il numero delle sconfitte è salito in maniera esagerata a 12 e il fattore casalingo che in questo momento del cammino poteva dare un spinta in più non sta vedendo centrati i risultati sperati. Restano soltanto 3 le gioie ottenute al Del Duca: Feralpisalò (3-0), Ternana (2-0) e Catanzaro (1-0). Alla fine dell’ultimo turno andato in scena l’Ascoli non è riuscito ad accrescere i 22 punti portando un ritardo netto di 5 lunghezze dalle prime contendenti fuori dalla zona rossa (Südtirol e Sampdoria). E nella giornata di ieri il posticipo tra Ternana e Spezia si è concluso 1-1 consentendo ad entrambe di raggiungere i bianconeri. Nel caso dei liguri questo è finito per costituire un vantaggio dato lo scontro diretto a favore qualora si dovesse arrivare alla fine del cammino a pari punti. La riscossa quindi passerà per forza di cose nel prossimo duello in programma. Sulla strada del Picchio ci sarà un avversario particolarmente complicato come la Cremonese di Stroppa che sta stazionando al secondo posto, a pari punti col Como (entrambe a quota 45), grazie ad una serie esaltante di risultati ottenuti di recente. I grigiorossi si presenteranno sotto le cento torri imbattuti da 5 giornate: 4 vittorie di fila e il recente pareggio con la Reggiana. Castori e i suoi uomini per dare una sterzata al percorso portato avanti saranno indubbiamente chiamati a strappare la vittoria. Senza se e senza ma. Con un altro passo falso tutto potrebbe complicarsi irrimediabilmente.

Massimiliano Mariotti