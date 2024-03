La crisi climatica. L’agroalimentare ora è in ginocchio:: "Mai così grave"

Temperature di oltre 2 gradi sopra la media e precipitazioni ridotte del 40% rispetto agli ultimi trent’anni. I dati raccolti da Coldiretti e Amap sui mesi appena trascorsi inquadrano senza equivoci una situazione drammatica e non lasciano spazio al dubbio: è crisi climatica. Le conseguenze, del resto, non si lasciano più attendere e farne le spese per primi sono gli addetti al settore agroalimentare, che registrano cali di produzione senza precedenti: - 28% per il grano duro, - 10% per quello tenero - 23% per il mais. E ancora: mele (-36%), pere (-49%), pesche (-16%), castagne e marroni (-15%), uva da vino (-46%) con il dato più allarmante relativo alle olive da tavola e da olio (-64%).

"Non avevo mai visto nulla di simile – spiega Stefano Mazzoni, presidente interprovinciale Coldiretti Ascoli - Fermo e frutticoltore della Valdaso – i cambiamenti del clima sono impressionanti e si ripercuotono senza pietà sulle colture. Un esempio su tutti? Le albicocche. Molte varietà quest’anno non fioriranno e non produrranno. La causa risiede nell’aumento delle temperature invernali: l’albicocca necessita di trascorrere un certo numero di ore al freddo e se questo passaggio manca, la pianta non può più andare a frutto".

Opposto, ma altrettanto grave, il caso dei peschi (vittime di fioritura anticipata) e dell’ulivo che – come spiega Mazzoni – "non ha mai smesso di vegetare, come se non avesse percepito l’inverno e fosse in perenne fioritura. Ciò potrebbe provocare una mancata produzione". Del resto, l’aumento dei prezzi dell’olio lo avevamo già toccato con mano nel corso della scorsa stagione autunnale, segnata da una quasi totale assenza di piogge. "Da settembre in poi la situazione è stata folle, – afferma ancora Mazzoni – le precipitazioni sono rimaste sotto i 200 mm di accumulo per 5 mesi, mentre la media stagionale per la nostra zona e di circa 800 mm". Non è andata meglio nemmeno nel corso degli anni precedenti, con un 2022 che è stato il più caldo e il quarto più secco per le Marche dal 1961, e il 2023 che, invece, ha registrato precipitazioni record (+8% rispetto alla media storica).

Anomalie meteo che – stando a Coldiretti –, hanno fatto registrare oltre 6 miliardi di danni in tutto il comparto tra mancate produzioni e infrastrutture. "Alla luce degli eventi climatici, sempre più estremi – afferma Mazzoni -, è indispensabile che la Regione si attivi per finanziare un piano di difesa attiva: impianti eolici antibrina, impianti antigrandine e più invasi che permettano la raccolta dell’acqua in occasione delle violente precipitazioni, da usare per l’irrigazione nei periodi di forte siccità. Sarebbe utile smobilitare i Fondi Rurali Csr, anche per indurre gli agricoltori a investire. Poi, chiaramente, è indispensabile agire per ridurre le emissioni di Co2, a partire dalla riduzione dell’uso dei mezzi agricoli sui terreni, contestualmente all’aumento delle piantumazioni".

Valeria Eufemia