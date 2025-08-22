La crisi degli artigiani. Piceno, boom di chiusure. Terzo peggior dato d’Italia

Le botteghe artigiane del Piceno e del Fermano, negli ultimi anni, sono state interessate da un preoccupante tratto comune: la chiusura. Sono sempre di più, infatti, gli artigiani che decidono di abbassare la serranda cessando la propria attività. Secondo un’analisi della Cgia emerge chiaramente che nell’ultimo anno le chiusure hanno interessato, in particolare, la dorsale adriatica: Ancona, Ravenna, Ascoli Piceno e Rimini. Tra il 2023 e il 2024 la provincia d’Italia che ha subito la contrazione più importante del numero di artigiani è stata Ancona con il -9,4 per cento (in valore assoluto pari a -1.254 persone). Seguono Ravenna e Ascoli entrambe con il -7,9 per cento. Se la provincia romagnola ha subito una riduzione di 952 artigiani, quella marchigiana di 535. Al quarto posto scorgiamo Rimini con il -6,9 per cento (-835) e al quinto, a pari merito, Terni e Reggio Emilia con il -6,8 per cento. Analizzando la situazione della provincia di Ascoli emerge che nel 2024 le imprese artigiane erano complessivamente 6.246 contro le 6.781. In valori assoluti il decremento è stato pari a -535. Nella graduatoria nazionale riferita al decremento del numero delle imprese artigiane la provincia di Fermo occupa la tredicesima posizione e in quel territorio il numero delle aziende artigiane è passato dalle 7.486 della fine del 2023 alle 7.039 del 2024 con una flessione in valori assoluti pari a -447 e in termini percentuali pari a -6,0%. la situazione rilevata nelle province di Ascoli e Fermo è purtroppo simile a quella di molte altre realtà italiane. Negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani presenti nel nostro Paese ha subito un crollo verticale di quasi 400mila unità. Se nel 2014 ne contavamo 1,77 milioni, l’anno scorso la platea è scesa a 1,37 milioni (-22 per cento). Pertanto, possiamo affermare con grande preoccupazione che in due lustri quasi un artigiano su quattro ha gettato la spugna.

Anche nell’ultimo anno la contrazione è stata importante: tra il 2023 e il 2024 il numero è sceso di 72mila unità (-5 per cento). La riduzione ha interessato tutte le regioni d’Italia, nessuna esclusa. Nell’ultimo decennio le aree più colpite da questa ’emorragia’ sono state le Marche (-28,1 per cento), l’Umbria (-26,9), l’Abruzzo (- 26,8) e il Piemonte (-26). Il Mezzogiorno, invece, è stata la ripartizione geografica che ha subito le ’perdite’ più contenute.

Vittorio Bellagamba