"La crisi demografica ha colpito forte"

"La crisi demografica che da anni penalizza il nostro territorio in favore dei grandi centri industriali, abbinata ad alcune annose criticità sul piano burocratico e dell’accesso al credito, si ripercuote inevitabilmente sulla demografia d’impresa delle Marche e del Piceno". A parlare è Francesco Balloni, il direttore Cna Ascoli. La situazione evidenziata dai dati di Infocamere relativi al periodo che va dal 2013 al 2023 analizzati nel report della Cgia, Associazione Artigiani e piccole imprese, di Mestre è tutt’altro che rosea per la Regione. "Viviamo nella regione più artigiana d’Italia – continua Balloni –, che tuttavia, nell’ultimo decennio, ha assistito a una forte riduzione del numero di aziende attive per via delle molteplici difficoltà accusate nel corso degli anni. Eppure, come evidenziato dall’ultimo rapporto semestrale TrendMarche sull’artigianato e sulla micro e piccola impresa, nonostante un quadro generale preoccupante, le aziende che hanno retto l’urto della crisi sono riuscite a rafforzare la propria posizione sul mercato, con un aumento degli investimenti del 9,9% nell’ultimo decennio". Unica nota positiva per il Piceno è l’imprenditoria non italiana, ovvero quella fatta di amministratori, soci, titolari stranieri. Balloni lo dice chiaramente: "Nel frattempo, l’imprenditoria straniera è riuscita a ritagliarsi un ruolo di rilievo nel tessuto socio-economico locale e nazionale, contribuendo in maniera significativa alla crescita e al progresso del Paese. Si tratta indubbiamente di un valore aggiunto, da coltivare e tutelare, anche alla luce di un dato anagrafico particolarmente significativo: secondo il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2023 Idos Cna, il 75,8% degli imprenditori immigrati ha meno di 50 anni, a fronte di un ben più esiguo 55,4% degli italiani".

I dati Cna parlano perciò non solo di un’immigrazione che ha scopo imprenditoriale, ma anche di una forza lavoro giovane che si contrappone ad una più matura italiana. "Tra le sue funzioni – dice Balloni – l’associazione svolge un’importante funzione di orientamento e di sostegno agli imprenditori provenienti da altri Paesi, che con i colleghi italiani condividono le stesse priorità e problematiche. Il lavoro autonomo, in questo senso, è un ottimo strumento di integrazione e per questo deve essere favorito e non certo ostacolato. In ottica imprenditoriale e non solo, per una piena integrazione sarà necessario continuare a lavorare sul piano della formazione e dell’interazione tra diversi settori di attività, in modo da stimolare uno sviluppo imprenditoriale basato sull’innovazione e sull’impresa di qualità, in grado di favorire il nostro territorio".