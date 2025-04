La crisi idrica spiegata ai ragazzi. Incontro della Ciip alla Leopardi

Nell’incontro tenuto con i ragazzi della scuola ‘Leopardi’ di Grottammare, l’ingegner Davide Buzzelli, funzionario della Ciip, ha svelato problemi e segreti legati alla crisi idrica nel Piceno. Durante il seminario promosso dalle insegnanti Erika Perino ed Anna Pompei, Buzzelli ha raccontato la storia del patrimonio idrico piceno ed ha spiegato ai ragazzi delle classi prime che a seguito del terremoto del 2016 le sorgenti del territorio sono sprofondate in modo irraggiungibile nella terra, pertanto l’acqua è diminuita drasticamente. Prima del sisma alla sorgente di Foce di Montemonaco scaturivano 500-600 litri di acqua al secondo, mentre adesso sono solo 120-130 litri al secondo (dati di due anni fa). Buzzelli ha poi annunciato che adesso l’acqua sta lentamente risalendo e che, in caso di improvvisa penuria, la Ciip ha delle sorgenti alternative o di soccorso: la più vicina delle tre riserve è a Porto D’Ascoli. L’ingegnere ha parlato anche della rete fognante. Ha informato i ragazzi che 100 anni fa a San Benedetto non c’erano fogne e che sono stati fatti tantissimi passi avanti, mentre in Ascoli vi sono gallerie fognarie che risalgono all’epoca romana e che sono ancora perfettamente in uso. Il funzionario della Ciip ha poi spiegato il funzionamento dell’impianto di depurazione e come l’acqua viene ripulita da azoto e fosforo e riutilizzata per irrigare i campi. Tra le curiosità Buzzelli ha comunicato ai ragazzi e ai docenti che nel depuratore di Grottammare affluiscono ben 4 milioni di litri di liquido ogni ora, che diventano 6 durante la stagione estiva. Un’ultima chicca è che gli utenti, registrandosi sul sito della Ciip, possono sapere da dove proviene l’acqua potabile del rubinetto di casa, costantemente controllata e che ha ottime proprietà organolettiche.

Marcello Iezzi