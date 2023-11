La Croce Azzurra omaggia 80 persone con i diplomi

Per il secondo corso di primo soccorso promosso quest’anno dalla Croce Azzurra, sono stati circa 80 i partecipanti che hanno seguito le otto serate di lezioni condotte dal dottor Marco Ercoli, da Alberto Ferranti, infermiere del 112 e degli istruttori interni, Ivan, Alessandra e Paola, oltre che dal direttore sanitario della Pubblica Assistenza, Alice Marzetti. Una risposta importante in termini di iscrizioni. Durante le lezioni sono stati spiegati il sistema del Numero Unico delle Emergenze 112, la rianimazione cardiopolmonare, la disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino, le malattie infettive e i traumi insieme alle prove pratiche. "Per noi – ha detto il presidente del sodalizio, Roberto Mazzoni – è sempre un’emozione".