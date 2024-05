La Croce Rossa a scuola a Comunanza e Force

Un’intera mattinata per far conoscere, in modo teorico e pratico, alcune delle attività svolte dalla Croce Rossa agli alunni della scuola media di Comunanza e Force. E’ quanto organizzato dal comitato dei Sibillini della Cri, in collaborazione con il locale istituto scolastico comprensivo. Interventi teorici con l’aiuto di video e dimostrazioni pratiche hanno coinvolto attivamente i ragazzi: all’opera una trentina di istruttori provenienti da tutte le Marche, specializzati in varie mansioni. Quattro differenti postazioni presenti contemporaneamente a Comunanza e Force, dove i ragazzi, in gruppo e a turno, hanno potuto fare diverse esperienze e conoscere il mondo della Croce Rossa Italiana. Tra le dimostrazioni quella di ‘Mass Training’, ovvero la rianimazione cardio-polmonare. I ragazzi hanno potuto imparare e provare i primi rudimenti delle tecniche di rianimazione con l’aiuto di manichini, 25 per ogni postazione. A Force, al termine delle attività, tramite la presidente Valeria Corbelli, la Croce Rossa dei Sibillini ha donato al Comune un defibrillatore, ricevuto dal sindaco Amedeo Lupi.