La croce rossa in piazza del Popolo

Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della Croce rossa e mezzaluna rossa, piazza del Popolo ha fatto da cornice, domenica, alle iniziative del comitato della Cri di Ascoli. "Abbiamo celebrato – dice la presidente Cristiana Biancucci – l’impegno costante e instancabile sul territorio dei volontari della Cri". La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità civili e ha visto la presenza della Fanfara dei bersaglieri di Ascoli. "La campagna di quest’anno – continua la Biancucci – nasce dalla consapevolezza che basta davvero poco per essere promulgatori di umanità. Vogliamo celebrare la Giornata mondiale, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, per sottolineare il ruolo fondamentale che il volontariato svolge ogni giorno nella vita delle persone e nello sviluppo dell’associazione".