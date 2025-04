La Croce Verde di San Benedetto e l’impegno a Roma

Un equipaggio della Croce Verde di San Benedetto da venerdì si trova a Roma per collaborare nei servizi di sicurezza e supporto alle migliaia di persone che hanno reso omaggio a Papa Francesco. Gli operatori che si sono recati nella capitale sono: Claudia Bovara, Idalia Marzetti, Maria Lucia Franzini, Gioacchino Citeroni, Mario Taffora e Lucio Saggiomo. Resteranno a disposizione anche nella giornata di oggi. L’equipaggio è stato destinato alla postazione stabilita in via della Conciliazione, la strada che collega largo San Giovanni XXIII, vicino a piazza Pia, a piazza Pio XII accanto a piazza San Pietro, una via d’afflusso principale poiché collega la Capitale allo stato Vaticano. Una trasferta impegnativa, come ha fatto notare la presidente della Croce Verde, Ida Romani, che ha accolto la richiesta ufficiale dell’Associazione nazionale pubbliche assistenze (Anpas) e della protezione civile nazionale, grazie alla disponibilità dei propri volontari. Si prevede che anche oggi in Vaticano ci saranno molti visitatori per cui i coordinatori del servizio di assistenza hanno chiesto agli equipaggi giunti da ogni parte della Penisola, di prolungare la trasferta per altre 12-24 ore.

ma. ie.