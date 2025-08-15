La Croce Verde e gli aiuti per il Congo

La Croce Verde di Ascoli, guidata dal presidente Maurizio Ramazzotti, ha inviato un nuovo carico di aiuti destinati all’ospedale di Bosobe, nella Repubblica del Congo. Si tratta della terza ambulanza inviata in dieci anni, insieme a lettini, materiale sanitario, ecografi e lampade per le sale operatorie. A questi si aggiunge un gruppo elettrogeno acquistato in loco, fondamentale per garantire l’energia elettrica alla struttura situata a oltre 900 km dalla capitale Kinshasa.

"Quando abbiamo iniziato ad aiutare questo ospedale – racconta Ramazzotti – non c’erano né acqua né luce. Oggi, passo dopo passo, stiamo contribuendo a costruire condizioni più dignitose per i pazienti e il personale sanitario". Questa missione solidale è resa possibile anche grazie alla collaborazione con un parroco originario di quella zona, oggi in servizio sul nostro territorio, che ha fatto da ponte tra le due comunità.

Oltre agli aiuti materiali, la Croce Verde di Ascoli sostiene anche l’istruzione: attualmente paga le rette universitarie per tre studenti di medicina che frequentano l’Università di Kinshasa, nella speranza che un giorno possano curare e far crescere il proprio Paese.

Ramazzotti rivolge un appello alla cittadinanza: "Chiunque voglia contribuire o dare una mano, può contattare la Croce Verde di Ascoli Piceno. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Un ringraziamento speciale va all’ospedale e all’Ast per il materiale sanitario messo a disposizione, fondamentale per la riuscita di questa iniziativa."

Matteo Porfiri