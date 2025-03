La Croce Verde ha un nuovo consiglio direttivo

La Croce verde di San Benedetto ha un nuovo consiglio direttivo. Dopo le dimissioni di Maurizio Galieni, che l’aveva diretta negli ultimi 10 anni, domenica scorsa ci sono state le votazioni per il rinnovo dei vertici del sodalizio. Ida Peci è la nuova presidente dell’importante struttura di pubblica assistenza che viene affiancata da un’equipe di professionisti: Gabriele Lupi è stato nominato vice presidente, Vittorio Pompei responsabile dei mezzi e della sede, Roberto Martini responsabile dei servizi, Attilio Troiani è il tesoriere, Gessica Furlanetto è la segretaria, Claudia Bovara ricopre l’incarico di addetta alla protezione civile. Andrea Isacco è il presidente onorario.

In seguito, come ha annunciato la nuova presidente Ida Peci, saranno assegnati altri compiti. L’elezione del nuovo consiglio si è resa necessaria dopo che il 18 di febbraio, l’ex presidente Maurizio Galieni, aveva rassegnato le dimissioni per motivi di salute, in primo luogo e poi perché erano "venute meno determinate condizioni – spiegò Galieni - che ho sempre reputato essere fondamentali per un buon proseguimento". Il nuovo consiglio ha inteso ringraziare l’ex dirigente Galieni per l’attività svolta con passione e professionalità durante tutti i 10 anni del suo mandato.

