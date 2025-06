La Croce Verde riparte. Ecco la nuova ambulanza

Più che una inaugurazione della nuova e tecnologicamente avanzata ambulanza di tipo A appena acquistata dalle Croce verde di San Benedetto, è stata un’occasione per rinsaldare i legami tra i nuovi e i ‘vecchi’ personaggi che hanno fatto diventare grande il sodalizio sambenedettese, tra i più rilevanti a livello regionale. Gli attuali vertici, dopo il terremoto avvenuto a seguito delle dimissioni del presidente e di 4 membri del consiglio, in parte confluiti ad altra istituzione del territorio, sotto la guida della neo presidente Ida Peci, a soli tre mesi di distanza, hanno rimesso in parte i tasselli al proprio posto.

Era questo il messaggio principale del pomeriggio vissuto in Croce Verde. "Nessuno di noi era realmente preparato ad affrontare un compito così serio – ha affermato Ida Peci – ma grazie alla determinazione di alcuni singoli i primi risultati stanno arrivando e in modo concreto. Questa ambulanza e l’altra che arriverà a breve, ci consentirà di rispondere al meglio alle esigenze della nostra cittadinanza". L’impressione di tutti è stata di una nuova apertura della Croce, Verde verso il territorio. Il commissario Andrea Crucianelli ha evidenziato l’ottima collaborazione fra polizia di Stato e Croce Verde ed ha ringraziato l’organizzazione per la professionalità e la serietà con cui il sodalizio opera 24 ore ogni giorno dell’anno.

Un appello all’unità è arrivato dall’assessore alle politiche sociali del comune di San Benedetto Andrea Sanguigni. Piena disponibilità a collaborare è stata espressa da Iano Verdecchia, ex presidente della Croce Verde e attuale consigliere dell’Ampas regionale. "Non smettete mai di sognare, ma senza perdere di vista la realtà – ha affermato quindi don Nicola Spinozzi – Nei sogni c’è la speranza mentre la realtà ci fa vivere questo tempo che ci da la possibilità di creare e di condividere ed essere di esempio per molti".

Insomma ora sembra spirare un vento nuovo e tutti sono pronti ad affrontare nuove sfide nel segno della collaborazione anche per il bene di tutto il territorio.

Marcello Iezzi